Venstre vil stække Heunickes enevældige magt med ny epidemilov

Det skal ikke kunne gentage sig, at en regering gennemtvinger en omfattende nedlukning, som det skete i marts, uden at Folketinget eller offentligheden er klar over, at centrale styrelser og ekspertmyndigheder har frarådet afgørende dele af samme nedlukning.

Det mener Venstre, som i et udspil til en ny epidemilov gør det til et nøgleprincip, at der under lovbehandlingen skal være åbenhed og gennemsigtighed med, hvad der er faglige og politiske indstillinger. Efter hastelovgivningen 11. og 12. marts har det vist sig, at Sundhedsstyrelsens chef, Søren Brostrøm, dengang ikke fandt belæg for de vidtgående tiltag og den omfattende nedlukning af landet. Faktisk frarådede han direkte lukning af skoler og daginstitutioner, umiddelbart inden beslutningen blev meldt ud.

En lang række partier har efterfølgende sagt, at de ikke kendte til disse advarsler. Den situation skal en ny epidemilov dæmme op for.