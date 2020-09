»Noget var helt galt med den McKinsey-rapport«

Efterhånden fik vi en fornemmelse af, at der var et eller andet helt, helt galt med den konsulentanalyse fra McKinsey, som sagde, at man kunne spare 1,1 milliard kroner i Skat. Og det var jo den, der var grundlaget«.

Andreas Berggreen er ikke den første, som har sagt, at nedskæringer smadrede Skat, og at en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey, som i 2012 ville sætte ekstra fart i besparelserne, var at hælde salt i et åbent, blødende sår.

Det plejer bare ikke at være folk som Berggreen, der siger det. Tirsdag forklarede han fra vidnestolen i kommissionen om udbytteskat, hvordan Skat på hans vagt var kørt ud over afgrunden, før han fra sin topstilling blev klar over, at problemerne i Skat var langt værre, end nogen havde fortalt ham.