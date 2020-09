Våbensmugler? Hvilken våbensmugler? Nu er Indien og Danmark blevet grønne bedstevenner

»Det er ikke nogen hemmelighed, at det dansk-indiske forhold ikke har været det bedste igennem en længere årrække«.

Men denne tørre konstatering kunne statsminister Mette Frederiksen (S) i dag melde, at efter næsten ti års hård kamp er det endelig lykkedes Danmark at få papir på sit gode forhold til Indien. Sammen med premierminister Narendra Modi har hun undertegnet en grøn samarbejdsaftale, der skal gøre det nemmere for danske virksomheder at sende dansk klima- og vandteknologi til verdens næststørste nation.

Med en respektfuld covid-afstand på næsten 6.000 kilometer afholdt de to regeringsledere, siddende i hver deres hovedstad, mandag et virtuelt topmøde. Her aftalte de et såkaldt grønt strategisk partnerskab, der ifølge statsministeren vil gøre det lettere for danske virksomheder at eksportere til Indien.