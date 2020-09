Mette Frederiksen strammer grebet om magten: »Hun vil styre det hele«

Statsministeriet vil fremover være meget mere inde over retningen for den økonomiske politik i Danmark, end det tidligere har været tilfældet.

Det konkluderer Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, efter det er kommet frem, at Mette Frederiksen (S) og hendes embedsfolk er i færd med at ansætte et departementsråd for økonomisk politik i Statsministeriet. Rådet skal ifølge Altinget være med til at udvikle regeringens økonomiske politik og finde nye løsninger på samfundsøkonomiske problemstillinger i samarbejde med de økonomiske ministerier.

Men hvilken betydning får det nye råd for styrkeforholdet mellem Finansministeriet og Statsministeriet? Og hvad siger det alt sammen om Mette Frederiksen som leder?