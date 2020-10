18 arkivkasser om mordbranden på 'Scandinavian Star' bevogtes som en statshemmelighed hos Københavns Politi

To tidligere kriminalinspektører fra Frederiksberg Politikreds fortæller, at politikredsen ikke prioriterede at efterforske ejer- og forsikringsforholdene bag mordbranden på ’Scandinavian Star’ i 1990. Det var ellers officielt en væsentlig del af dansk politis opgave. I stedet koncentrerede politiet sig om at undersøge ansvaret for skibets elendige sikkerhed. Deres udsagn understøttes af interne myndighedspapirer. I denne måned er der en høring om sagen på Christiansborg – og den uopklarede mordsag skal i næste måned diskuteres i en forespørgselsdebat i Folketinget.