Veganerpartiet mangler politik på flere hylder

Veganerpartiet er et enkeltsagsparti i ordets reneste forstand. For selv om partiet har styr på sine holdninger i alt, hvad der handler om dyr, natur, sundhed og klima, har det endnu ingen holdning til mange andre temaer.

Det er to uger siden, at Veganerpartiet blev godkendt til at stille op til næste folketingsvalg. Partiet holdt mandag i Kødbyen sit første pressemøde, hvor medlemmerne gentog partiets politik, som man også kan læse på dets hjemmeside.

Veganerpartiet vil sætte en stopper for dyremishandling og indlede et opgør med det konventionelle landbrug, hvor dyrene ifølge partiet har for lidt plads og får for meget mad.