Debat om kabelaflytning gav tårer i Sverige og folkeafstemning i Holland

Efter endnu en søvnløs nat med forhandlinger, gik Center-politikeren Fredrik Federley på talerstolen i Riksdagen 17. juni 2008. Udenfor havde svenske borgere i dagevis demonstreret mod et lovforslag, som ville give Försvarets Radioanstalt (FRA) lov til at aflytte de fiberkabler med data, som passerede Sveriges grænser.

»Lex Orwell« og »Ned med FRA«, lød råbene udenfor. Indenfor var Fredrik Federley så påvirket af situationen, at han brast i gråd på talerstolen.

»Jeg skal være i stand til at sove om natten. Jeg skal være i stand til at have et fortsat engagement i politik og synes, at det giver mening«, sagde Federley.