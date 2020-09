Forsvarschef Bjørn Bisserup går på pension som 60-årig

Forsvarschef Bjørn Bisserup går på pension ved udgangen af november. Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Bjørn Bisserup har været i Forsvaret, siden han var 16 år, og har de seneste 12 år haft topstillinger. Siden 2017 har han været forsvarschef.

En ny forsvarschef ventes at blive udpeget omkring efterårsferien, oplyses det. Den formelle tiltrædelse vil være 1. december 2020.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) takker i en kommentar Bjørn Bisserup for hans store indsats som forsvarschef.

»Med sikker hånd har Bjørn som forsvarschef styret Forsvaret gennem implementering af forlig og budgetanalyser. Samtidig med at Forsvaret har løst opgaver i verdens brændpunkter og herhjemme«.

»Da danske soldater blev genstand for det voldsomme missilangreb på Al Asad-basen i begyndelse af året, viste Bjørn et imponerende lederskab og skabte ro og stabilitet for de berørte«, siger ministeren.

Bjørn Bisserup kunne egentlig været gået på pension i foråret, da han fyldte 60 år. Han fortæller, at han ville følge nogle sager til dørs først.

Hvilke sager der er tale om, uddyber han ikke.

»Nu er sagerne i god gænge, og det er derfor det rigtige tidspunkt at skifte ud på posten som forsvarschef«, siger han i en kommentar.

Blå bog Bjørn Bisserup Navn: Bjørn Ingemann Bisserup. Alder: 60 år (født 13. april 1960). Fødested: Kastrup. Nationalitet: Dansk. Civilstand: Gift, har to børn fra et tidligere ægteskab samt en papsøn. Uddannelse: Sergentuddannelsen, Hærens Officersskole. Karriere: Har siden 1976 været tilknyttet Forsvaret. Startede sin karriere som konstabel ved Danske Livregiment. 1976: Konstabel.

1978: Sergent.

1982: Oversergent.

1983: Sekondløjtnant.

1984: Løjtnant.

1986: Premierløjtnant.

1988: Kaptajn.

1995: Major.

2000: Oberstløjtnant.

2004: Oberst.

2008: Generalmajor.

2008: Generalløjtnant.

2008-2014: Chef for Forsvarsstaben

2014: Koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement.

2017-2020: Forsvarschef. Kilde: Forsvarsministeriet. Vis mere

Bjørn Bisserup er i øjeblikket hjemsendt, efter at han blev testet positiv for covid-19 efter et kursus i Forsvaret.











Ritzau