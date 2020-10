Mai Mercado om skilsmisse-reformen: »Jeg blev meget overrasket over de første meldinger om lange ventetider«

Det var Mai Mercado (K), der som børne- og familieminister sad for bordenden ved forhandlingerne, da loven om Familieretshuset og en ny skilsmissereform blev til i 2018. Og det var hende, der klippede snoren til Familieretshusets nye hovedsæde i Aabenraa 1. april 2019. Siden skred økonomien i Familieretshuset. Sagspuklen voksede uhørt, og tusindvis af brudte familier har siden været i en voldsom klemme.

Efter få måneder med den nye reform skiftede regeringsmagten, og Astrid Krag (S) overtog det politiske ansvar for Familieretshuset.

Politikerne har forsøgt sig med en trecifret millionbevilling i 2020 for at rette op på økonomien. Og en lignende merbevilling kan være på vej til Familieretshuset i den kommende finanslov for 2021. Igen og igen har forklaringen lydt, at den reform, som Familieretshuset var en del af, var underfinansieret fra begyndelsen.