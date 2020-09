Møgsagerne: Svindel, magtmisbrug og kammerateri

Folketingets tilsyn med efterretningstjenesterne ligger nærmest i åben krig med ledelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Forsvarsministeriets departement har ikke håndteret udbredt regnskabsrod, så det har været muligt at begå svindel med skatteydernes penge.

Og for at det ikke skal være løgn er den tidligere chef for hæren på vej til tre måneder bag tremmer dømt for magtmisbrug.

Kendere vil vide, at ansvaret for den lange stribe af møgsager ikke alle kan placeres samme sted - enten hos forsvarets ledelse og topofficererne eller i forsvarsministeriets departement. Forsvarschefen har ikke noget ansvar for FE - spionerne styres direkte af forsvarsministeren og departementet. Og forsvarschefen har heller ikke direkte ansvaret for, hvad der er sket i den skandaleombruste Ejendomsstyrelse, der er en styrelse under ministeriet.