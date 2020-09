I Danmark er det hemmeligt: Men aflytning af kabler har været til åben debat og folkeafstemning i vores nærmeste allierede lande

Dumt, farligt og ødelæggende for samarbejdet med vores nærmeste allierede. Regeringens håndtering af skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er blevet hårdt kritiseret af især Venstre, som mener, at de affødte afsløringer i pressen om spiontjenestens aflytning af fiberkabler er dybt skadelig for Danmarks tætte forhold til USA.

Men overvågningsmetoden er for længst blevet diskuteret offentligt hos tre af Danmarks tætteste allierede, uden at det tilsyneladende har haft konsekvenser. I Holland kom spørgsmålet om tjenesternes adgang til at suge data fra fiberkabler sågar til en vejledende folkeafstemning i 2018.

»Efter debatten er der kommet en meget bedre viden om, hvad de hemmelige tjenester rent faktisk laver, og hvad de ikke laver. Vi har også set, hvordan det højere informationsniveau har øget og forbedret pressens dækning«, siger Peter Koop, hollandsk jurist og efterretningsekspert fra den anerkendte blog Electrospaces.net.