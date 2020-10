Inderne husker alligevel dansk våbensmugler

Ganske vist er der gået et kvart århundrede, siden Niels Holck var med til at kaste våben ned til en oprørsgruppe i det østlige Indien. Men det betyder ikke, at sagen er glemt.

Mandag holdt statsminister Mette Frederiksen (S) og Indiens premierminister Narendra Modi et virtuelt topmøde, der gik så godt, at de indgik et strategisk partnerskab, der skal fremme den grønne omstilling og lette eksporten til Indien for danske virksomheder.

Men det forhindrede ikke inderne i også at bringe et andet emne op på mødet: Sagen om våbensmugleren Niels Holck, som i 1995 flygtede ud af Indien, og som landets myndigheder siden da har ønsket udleveret til retsforfølgelse. Det skriver flere indiske og internationale medier.