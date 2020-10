Kampen mod coronasmitte er gået for vidt: Partier kritiserer minister for at straffe pensionister i opgør med partybusser

Et forbud mod at drikke alkohol i partybusser gælder også, når pensionister er på endagstur i turistbusser. Dansk Folkeparti kalder det »en ommer« og flere partier vil have minister til at ændre reglerne.