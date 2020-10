Får byerne lov at sænke fartgrænserne på skoleveje og i beboelsesområder kan det ses på trafiksikkerheden.

Men det er ikke lige let for kommunerne. Nogle politikredse er tilsyneladende mere afvisende over for hastighedsnedsættelser end andre.

Det stod klart, da transportminister Benny Engelbrecht (S) talte med trafikorganisationer og myndigheder om mulighederne for at få sænket farten i for eksempel byernes boligkvarterer.