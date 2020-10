Ulovlig bæltefiksering: I sidste ende fik patienterne ret

Dommeren i Vestre Landsrets mødesal i Viborg kunne ikke få tingene til at hænge sammen. Over for ham sad en overlæge fra psykiatrihospitalet i Risskov og forklarede, at en af hans patienter, en 32-årig mand, havde været så farlig, at det havde været nødvendigt at bæltefiksere ham i mere end tre uger sammenlagt.

Patienten havde, da han kom ud af bæltet, klaget til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, der havde givet ham ret i, at han havde været ulovligt fastspændt i 20 dage.

Han havde derpå indbragt sagen for Retten i Aarhus med krav om erstatning. Dommeren i Aarhus konkluderede, at overlægen på det psykiatriske hospital groft havde tilsidesat reglerne.