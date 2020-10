Overlæger: De, der ikke vil rette ind, må jo ryge ud

Der skal mere til, end at fagforeninger og arbejdsgivere anerkender, at der er et problem med sexisme i sundhedsvæsenet.

Der mangler en en økonomisk prioritering ude hos foreningerne, mener talsperson Frederikke Kjerulff Madsen fra organisationen Uden Tavshedspligt:

»De skal anerkende, at det er et område, der kræver prioritering og ressourcer. Det kræver, at der er ansat folk, der ikke brænder ud, fordi de er ansat frivilligt ved siden af fuldtidsarbejde og familie. Der skal være nogle med relevant uddannelse, der har tid og får løn for at beskæftige sig med det«.