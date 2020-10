Formand for coronaekspertgruppe: Slettede mails ødelægger ikke undersøgelse af coronahåndtering

Det var historisk, da regeringen 11. marts lukkede samfundet for at bremse spredningen af coronavirus, og nedlukningen har haft store konsekvenser for økonomien og samfundet generelt.

På den baggrund besluttede et bredt politisk flertal i sommer, at en uvildig ekspertgruppe skal kaste lys over de beslutninger, som lå til grund for nedlukningen.

En vigtig del af historieskrivningen ligger gemt i mails, som er blevet udvekslet mellem de politikere og myndigheder, som har været centrale i håndteringen af pandemien. Derfor kom det som lidt af et chok, da Sundhedsdatastyrelsen onsdag aften meddelte, at man ved en fejl er kommet til at slette alle mails sendt før slutningen af juli fra både styrelsen og Statens Serum Institut (SSI).