Bettina Heltberg: Præsidentvalgkampen er som berømt western, men Trump mangler én egenskab for at kunne være helten

Muligvis kan De huske den – jeg mener filmen ’High Noon’ fra 1952.

Filmen foregår den dag, da sheriffen Will Kane (Gary Cooper) bliver gift med sin Amy (Grace Kelly).

Imidlertid kommer der et telegram om, at skurken Frank Miller er på vej tilbage til byen med middagstoget, og – af frygt eller pligt eller? – bliver Kane tilbage for at tage det endelige opgør med Miller. Hvem kan han få med sig?