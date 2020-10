Smittestigning fører til masseaflivning af mink

Op mod 100 nordjyske minkbesætninger skal aflives. Det sker, efter der er konstateret coronasmitte på indtil nu 41 minkfarme.

Det oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S) torsdag aften på et pressemøde.

Yderligere 20 minkfarme er under mistanke for coronasmitte.

Ministeren fortæller på pressemødet, at regeringens tiltag desværre har vist sig utilstrækkelige. Derfor er det nu nødvendigt at handle yderligere, lyder det.

»Vi har løbende iværksat initiativer for at håndtere og inddæmme smittespredningen. På baggrund af den seneste tids store stigning må vi desværre konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt til at forhindre fortsat smittespredning hos de nordjyske minkbesætninger«, siger Mogens Jensen.

Om det er præcis 100 besætninger, der bliver aflivet, er endnu usikkert. Tallet er baseret på den nuværende situation, men afhænger af smitteudviklingen.

Det første tilfælde af coronasmitte på en minkfarm blev konstateret i midten af juni.

