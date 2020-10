Politiet: Stop deling af video af overfald på 12-årig

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Først på ugen blev en 12-årig dreng væltet omkuld, sparket og slået af en større gruppe unge nær en skole i Hjørring. Episoden blev filmet, og den er også blevet delt på sociale medier, oplyser Nordjyllands Politi.

Fredag advarer politiet unge og deres forældre om at deltage i spredningen af optagelserne af volden. Det kan nemlig være strafbart, hedder det i en pressemeddelelse.

»Den deling skal stoppes«, siger vicepolitiinspektør Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

En person er allerede blevet sigtet for at overtræde straffelovens bestemmelse om unødig krænkelse – paragraf 264 d. Videoen florerer blandt flere unge på i hvert fald to skoler, oplyser politiet i pressemeddelelsen. Heri opfordres forældre til at tale med deres børn om de sociale medier og om, hvad man deler med andre.

Efterforskningen af det digitale spor fortsætter, lover vicepolitiinspektøren, men derudover skal også det voldelige overfald, som blev optaget på flere mobiltelefoner, og som skete nær Højene Skole, opklares.

I den forbindelse er tre unge på 13, 14 og 15 blevet afhørt. Deres forældre har også været med, lyder det.

ritzau