Minister vil »gå meget, meget langt« for at få fravær ned

75.000 folkeskoleelever har et fravær, der er så højt, at førende forsker på området kalder det bekymrende, fordi det giver dårligere resultater til folkeskolens afgangsprøve. Især børn af ufaglærte mødre har meget fravær.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svarer da også prompte nej til, om hun er tilfreds med et skolesystem, hvor så mange elever er fraværende mindst en måned på et skoleår.

»Mest af alt, fordi fraværstal er et af de tal, der er bedst til at afspejle sociale problemer derhjemme. Derfor skal vi tage det her tal helt enormt alvorligt, fordi det både gør os i stand til at give børnene en bedre skolegang, men også at opspore der, hvor der er vanskeligheder på hjemmefronten«, siger ministeren.