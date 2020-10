Efter 50 afhøringer: Støjbergsag er en ren forvaltningsgyser

Det sidste spørgsmål er stillet, og mikrofonerne er slukket.

Efter at have afhørt 42 politikere og embedsfolk over fem måneder har Instrukskommissionen nu trukket sig tilbage for at skrive på sine konklusioner.

De 50 afhøringer har givet et unikt indblik i, hvad der konkret skete i ministeriets lokaler i Slotsholmsgade 10, da Støjberg i februar 2016 udsendte en pressemeddelelse med en ulovlig ordlyd om, at alle asylpar med mindreårige skulle adskilles.