»Dette er nyt for mig«: Vigtig del af branden på 'Scandinavian Star' blev ikke efterforsket

Officielt skulle dansk politi undersøge ejerskab og forsikring bag den påsatte brand i 1990 på ’Scandinavian Star’. Men to tidligere kriminalinspektører fortæller, at politiet koncentrerede sig om at efterforske ansvaret for skibets dårlige sikkerhed. I denne måned er der en høring om den uopklarede mordsag på Christiansborg – og sagen skal senere diskuteres i en forespørgselsdebat i Folketinget.