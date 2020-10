Tesfaye afviser at sige, hvordan han vil tvinge asylansøgere til corona-test

Det gav genlyd i medierne, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) onsdag bebudede, at han med et lovforslag nu vil kunne tvinge afviste asylansøgere til at blive testet for covid-19. Nærmere bestemt skal myndighederne kunne give et påbud om en test, hvis en negativ test er forudsætning for, at hjemlandet vil tage imod personen.

Spørgsmålet er dog, hvordan myndighederne i praksis skal kunne gennemtvinge en test, hvis en afvist asylansøger nægter og måske endda gør fysisk modstand.

Ifølge asylchef hos Dansk Flygtningehjælp Eva Singer har man – ganske vist meget sjældent - for eksempel set, at afviste asylansøgere rent fysisk har modsat sig at komme om bord på et fly, hvor efter piloten har udelukket at tage vedkommende med.