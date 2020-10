Leif Beck Fallesen: Jysk-ejer vil satse milliarder på grøn energi

Jysk er i de fleste danskeres bevidsthed formentlig forbundet med sengetøj, tekstiler og møbler. I årtier havde virksomhedens karismatiske stifter og ejer, nu afdøde Lars Larsen, altid et godt tilbud, som han selv markedsførte i medierne med stort engagement. Samtidig gjorde han Jysk-kæden til en af Danmarks bedst indtjenende virksomheder med et overskud i sidste regnskabsår på 3,7 milliarder kroner og over 2.900 Jysk-butikker i 51 lande.

Kunderne i butikkerne kommer ikke til at mærke nogen forskel, i hvert fald ikke foreløbig. Det skal topchefen i Jysk, Jan Bøgh, nok sørge for. Men overskuddet i butikkerne opsamles i Lars Larsen Group, som ejer Jysk, og her sidder Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, for bordenden. Gruppen har et tocifret milliardbeløb i kassen, og Jacob Brunsborg har givet tilsagn om at investere en milliard kroner i grøn energi og bæredygtighed. Det er kun starten på en ny strategi i den familieejede koncern, som vil satse et større milliardbeløb på den grønne omstilling.

At det er en ny strategi, fremgår meget tydeligt af Jacob Brunsborgs udtalelser til dagbladet Børsen fredag. Han siger med en sjælden åbenhjertighed for en medejer af en stor global virksomhed: