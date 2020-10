Rødglødende konto i Skjern Bank vakte pludselig opsigt i USA

Den er bare nummer 24 på listen over de største banker i Danmark, lidt mindre end Frøs Sparekasse og lidt større end Grønlandsbanken. Alligevel kom Skjern Bank i internationale hvidvaskmyndigheders søgelys, da hundredvis af millioner dollars pludselig strømmede igennem banken.

Det var ikke bare beløbets størrelse – i danske kroner mere end trekvart milliard – som vakte opsigt. Det var også mystikken om, hvem der sendte penge til hvem. Og ikke mindst hvorfor. Her i Danmark falder et tredje spørgsmål i øjnene: Hvilken rolle spiller adressen Alhambravej 3, 1826 Frederiksberg C?

Mystikken om trafikken på kontoen i den lille Skjern Bank over fem måneder i 2016 var så stor, at sagen havnede på bordet hos det amerikanske finansministeriums afdeling for efterforskning af finansiel kriminalitet, Financial Crimes Enforcement Network, kaldet FinCEN.