Politikere vil se på normkritisk undervisning: Hemmeligholdt læremateriale kræves fremlagt

Skolebørn i Københavns og Aarhus kan få såkaldt normkritisk undervisning i historie, dansk, samfundsfag og seksualundervisning.

Det skriver Kristeligt Dagblad, der forgæves at forsøgt at få lov at se alt læringsmaterialet i de to kommuner. Det kommer fra Normstormerne, der blandt andet tilbyder kommunerne undervisning i, hvordan normer inden for køn og seksualitet kan være skadelige.

Men de to kommuner har afvist at lade avisen og offentligheden få at vide, hvad der indgår i hele materialet med henvisning til konkurrencen på markedet. Afvisningen på ønsket om aktindsigt er senest sket i Ankestyrelsen.