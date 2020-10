Regeringen kæntrer ikke, når Mette Frederiksen kan gå på vandet

Kan matroserne troværdigt true med at kæntre båden, når kaptajnen virker, som om hun kan gå på vandet? Det spørgsmål kommer til at afgøre et politisk efterår, som statsminister Mette Frederiksen udstikker kursen for, når Folketinget åbner i dag.

Mette Frederiksen tårner sig før sin åbningstale kilometer op over alle andre i dansk politik. Over støttepartierne, der kæmper for at holde fast i frakkeskøderne. Over oppositionen, der næsten på forhånd har opgivet at vinde næste folketingsvalg. Og over sit parti og sine ministre, der på regeringsbænkene ligner nitten anonyme messingblæsere bag pultene i Mette Frederiksens Big Band.

Socialdemokratiet har holdt fast i det tigerspring i meningsmålingerne, som coronakrisen udløste, og statsministerens personlige image ligger stadig helt i top hos vælgerne. Hun er gennem de tilbagevendende pressemøder blevet en politisk figur, som de fleste respekterer, selv om de ikke er enige med hende.