Eksperter om Folketingets åbning: Lav risiko, men husk mundbind

En række corona-eksperter er enige om, at det er forsvarligt at åbne Folketinget i morgen på næsten normal vis med alle folketingsmedlemmerne til stede.

Det står klart, efter at Enhedslisten i sidste uge påpegede, at det er uansvarligt at åbne Folketinget med alle 179 folketingsmedlemmer til stede i Folketingssalen, som der er lagt op til.

»Det kommer til at virke uansvarligt, at vi på den ene side står og forventer noget af befolkningen, og så samtidig selv mener, at det er ansvarligt, at vi mødes 179 mennesker, der skal være sammen i flere timer«, sagde gruppeformand Peder Hvelplund (EL) til Politiken.