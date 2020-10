Anden halvleg: Rom kan godt nydes iført mundbind – især hvis man snyder lidt

Ingen holder mere af sin dont. Ingen sætter ærligt arbejde højere. Ingen fløjter inderligere end mig, når jeg på redaktionen rytmisk pumper et krus kaffe med håndtaget på jumbodunken.

Men okay, jeg lod mig alligevel lokke til en uge ved Amalfi-kysten i det sydlige Italien, en vandretur, som vi opgav i foråret på grund af corona. På vejen ned fik vi en overnatning i smukke Rom. Som vi efter syv måneders covid-19-cølibat havde ’fortjent’. Hvis vi, der lever i et af verdens bedste lande, ellers kan siges at have gjort os fortjent til noget som helst.

Inden afrejsen fik jeg foretaget coronatest for en sikkerheds skyld.