Politikere kræver svar om undersøgelse af dødsskib

Flere partier kræver nu at få at vide, om dansk politi har efterforsket ejer- og forsikringsforholdene bag passagerskibet ’Scandinavian Star’, hvor 159 omkom i 1990 efter en påsat brand.

Kravet rejses, fordi to tidligere kriminalchefer i Politiken søndag fortalte, at denne del af efterforskningen havde det daværende Frederiksberg Politi ikke prioriteret at undersøge. Det opfattede de som norsk politis opgave. I stedet koncentrerede politikredsen sig om at undersøge ansvaret for skibets dårlige sikkerhed.

Det har ellers altid været den officielle forklaring fra skiftende justitsministre og rigsadvokater, at den helt centrale efterforskning af ejer- og forsikringsforhold var en vigtig del af dansk politis ansvar.