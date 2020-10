Efter sexismeopråb fra mere end 300 kvinder i politik: Partierne bekæmper sexisme vidt forskelligt

Det gav betydelige rystelser i noget nær alle partier på Christiansborg, da mere end 300 kvinder i Politiken gik sammen om et opråb mod sexisme i dansk politik. Knap 80 kvinder berettede anonymt om alt fra upassende kommentarer og seksuelle krænkelser til direkte overgreb begået af medlemmer, folkevalgte og ansatte i landets partier. Flere partier har efterfølgende sat gang i tilbundsgående undersøgelser, uden at det endnu har fået store personlige konsekvenser for krænkerne. Politiken giver dig her et overblik over, hvad partierne på de indre linjer har sat i gang for et bekæmpe sexisme.