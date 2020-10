Morten Østergaard: Vi har handlet i folketingsmedlems sexismesag

Partiledelsen i Radikale Venstre har draget konsekvenser som følge af en sexismesag med folketingsmedlem Lotte Rod i centrum.

Det skriver partileder Morten Østergaard mandag aften på Facebook, efter at Lotte Rod for godt to uger siden fortalte, at hun har været udsat for sexisme i Radikale Venstre.

»Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer«, sagde Lotte Rod blandt andet til Danmarks Radio.