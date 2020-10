Regeringen mørklægger spionsag med undersøgelse

Offentligheden skal ikke gøre sig store forhåbninger om at få et nærmere indblik i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der er under mistanke for at have tilbageholdt oplysninger for et uafhængigt kontrolorgan og udsat danske statsborgere for en risiko for uberettiget overvågning.

Godt en måned efter at regeringen under stor medieopmærksomhed hjemsendte i alt fem chefer og medarbejdere i spionvæsenet, er Justitsministeriet klar med et lovforslag om en særlig undersøgelseskommission. Forslaget lægger op til, at tre dommere fra Vestre Landsret i løbet af et år skal kulegrave affæren bag hermetisk lukkede døre.

At sagen på alle måder er usædvanlig, blev illustreret ved, at justitsminister Nick Hækkerup (S) afviste at svare på spørgsmål, da han præsenterede den forestående undersøgelse, som kun Folketingets Kontroludvalg vil blive holdt orienteret om i fortrolighed. Selv kommissoriet for undersøgelsen er hemmeligt.