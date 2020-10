Forsvunden tre-årig dreng fundet i god behold

Automatisk oplæsning

En dreng på tre år var tirsdag centrum for en stor eftersøgning ved Sommersted i Sønderjylland. Han var blevet væk i en skov under en udflugt med sin børnehave, oplyser politiet.

Ved 11.30-tiden havde drengen været væk i mere end en time i en stor skov, meddelte politiet.

Politiet indsatte hundepatruljer i et forsøg på at finde barnet, og et signalement blev frigivet for at få hjælp fra offentligheden.

Eftersøgningen foregik i Stursbøl Plantage ved Sommersted. Også Forsvaret hjalp til. En helikopter gik i luften, oplyste Forsvaret på Twitter.

En del borgere henvendte sig til politiet for at deltage i eftersøgningen af drengen, men politiet havde ikke i første omgang brug for frivillige.

Lidt efter klokken 13 kom det glædelige budskab: Drengen var fundet.

Barnet var gået ud af skoven og blev fundet af en borger.

’En stor tak til vidnet, der fandt drengen’, skriver politiet på Twitter.

Drengen blev straks forenet med sine forældre.

ritzau