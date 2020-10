Regeringen har ingen penge til giftgrunde

Partier til både venstre og til højre for regeringen vil have, at der bliver sat penge af til at tage fat på oprydningen af landets ti værste jordforureninger i 2021. Danske Regioner har udarbejdet en prioriteret plan for arbejdet, og der er ikke behov for yderligere diskussioner af prioriteringen, mener partierne.

Det er billedet efter et åbent samråd om sagen i Folketingets Miljøudvalg.

I juni måned i år vedtog et enigt Folketing på initiativ af Venstre og SF et pålæg til regeringen om at arbejde for, at der »hurtigst muligt« skulle findes finansiering til oprydning af de ti såkaldte generationsforureninger. Derfor kom det bag på flere partier, at regeringen i lighed med sidste år ikke har afsat en krone ekstra til området i sit forslag til finanslov. Det var baggrunden for samrådet.