Forsvarsministeren: Det springer i øjnene, at der er blevet udbetalt penge på helligdage

Vi må se fremad, der er fortsat et arbejde, der skal gøres, for at genoprette befolkningens tillid til forsvarets omgang med skatteydernes penge.

Sådan kan forsvarsminister Trine Bramsens (S) kommentarer til advokatundersøgelsen og revisionsrapporterne om svindlen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opsummeres.

»Nu er det fastlagt, hvem der havde ansvaret for, at det udviklede sig, sådan som det gjorde. Men det betyder ikke, at vi er i mål endnu. Ejendomsstyrelsen har arbejdet flot, og der er sket meget på et halvt år, men der udestår fortsat et arbejde«, siger Trine Bramsen.