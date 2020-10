»I dette øjeblik mindede Nyrup om en mand, der dræber et får«

For 20 år siden var rigsfællesskabet tæt på at gå i opløsning. Landsstyret på Færøerne krævede fuld suverænitet. Det færøske folketingsmedlem Sjúrdur Skaale var dengang embedsmand i Færøernes delegation. I en ny bog tager han læserne med inden for dørene til et veritabelt statsretligt drama over fire akter i Statsministeriets egetræsværelse. Et stenhårdt magtspil mellem Nyrup-regeringens spidser og topfigurerne fra Thorshavn.