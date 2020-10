Der er ikke noget at komme efter, sagde Henrik Dam om fyringen af Britt Bager som statsrevisor: Det var der tilsyneladende, og Dam er blevet stille som graven

Ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, viser hemmeligt notat indirekte, at der ikke er noget at komme efter i fyringen af Britt Bager (V) som statsrevisor. Men notatet, som Politiken har set, fastslår, at en statsrevisor »ikke i utide« kan blive »bedt om at forlade hvervet«.