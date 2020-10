En spion blandt venner: Hemmelig affære uden historisk sidestykke skal nu opklares for lukkede døre

Tre dommere skal i dybeste hemmelighed kulegrave sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, der mistænkes for at have vildledt sit tilsyn og udsat danske statsborgere for en uberettiget risiko for overvågning. Her følger historien om den menige spion, der optog sine chefer og kolleger på bånd i en sag uden historisk sidestykke.