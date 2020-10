Henrik Kaufholz: Der skal ikke meget til, før konflikterne i Kaukasus bliver regionale

Klokken 5 om morgenen 19. februar 2004 tog den aserbajdsjanske løjtnant Ramil Safarov sin nyslebne økse, gik ind i et naboværelse på militærakademiet i Budapest og myrdede sin armenske kollega Gurgen Margarian med 16 hug i hoved og overkrop.

De to unge officerer deltog i et sprogkursus arrangeret af Nato. Inden kurset havde de aldrig set eller hørt om hinanden.

Til politiet i den ungarske hovedstad forklarede Ramil Safarov, at han intet fortrød: »Hvis der var flere armeniere her, ville jeg gerne slå dem alle ihjel. Det er en skam, at det var den første lejlighed til det, og at jeg ikke havde forberedt mig bedre ...«.