Lidegaard efter sensitivt gruppemøde: For nogle år siden var der en, der følte, at jeg måske kom for tæt på på et dansegulv

De to radikale folketingsmedlemmer, Martin Lidegaard og Jens Rohde, lod for et øjeblik coronarestriktioner være coronarestriktioner og gav hinanden et klem, da de torsdag morgen passerede hinanden på den store trappe uden for Folketingssalen.

Rohde, der var på vej ned, havde ingen ord til pressen, men da Lidegaard efter en lang snak med Rohde kom op i Vandrehallen, gav han sig tid til at svare på spørgsmål om gårsdagens dramatiske begivenheder.

Her havde Morten Østergaard trukket sig som partileder. Ikke fordi, han for knap 10 år siden havde lagt en hånd på låret af sin partifælle Lotte Rod, men fordi han havde forsøgt at skjule de seneste uger. På mødet onsdag aften stemte 12 medlemmer af folketingsgruppen på, at Sofie Carsten Nielsen skal være den nye leder, mens 4 stemte på Lidegaard og hans mere midtsøgende politiske linje.