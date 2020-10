Radikales nye nummer to: Morten Østergaard kunne have fortsat som leder

Den dårlige håndtering af sagen mellem Morten Østergaard og Lotte Rod behøvede ikke at have resulteret i, at Østergaard nu er fortid som partileder i Radikale Venstre.

Det mener Andreas Steenberg, der efter en midlertidig konstituering i den radikale folketingsgruppe er ny gruppenæstformand og dermed nummer to i det radikale hierarki.

»Det er en af de beslutninger, jeg respekterer Morten allermest for. Han kunne måske godt have kæmpet et flertal igennem, men han ville ikke. Han satte sig selv bagved partiet, og det står jeg også her og får helt gåsehud over. For det er det, jeg forventer af en leder, og det var det han gjorde. Det var stort«, siger Andreas Steenberg.