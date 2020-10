Radikales nye leder: I bakspejlet ser det da fjollet ud

Sofie Carsten Nielsen havde været ny leder for Radikale Venstre et halvt døgns tid, før hun torsdag morgen debuterede i rollen i Folketingets åbningsdebat.

Da hun i en pause i mødet kom uden for Folketingssalen, var det dog ikke de politiske dagsordener i salen, pressen ville spørge til. Det var dramaet, der onsdag aften endte med at koste Morten Østergaard posten som partileder, fordi han har dækket over, at det var ham, der for knap 10 år siden lagde en hånd på partifællen Lotte Rods lår.

Og ifølge Sofie Carsten Nielsen er det da også Østergaards håndtering af sagen, der er årsagen til, at Østergaard måtte trække sig. Lotte Rod har for nogle uger siden fortalt om episoden til DR uden dog at sætte navn på, hvis hånd det var. Det ønskede hun nemlig hemmeligholdt på det tidspunkt.