Minkavlere i oprør mod slagtning

Utilfredse nordjyske minkavlere samledes torsdag for at protestere mod nedslagtningen af deres dyr. De mener, at de ikke får nok i erstatning, og nægtede at underskrive regeringens kompensationsordning. Politiet blev tilkaldt, så Fødevarestyrelsen kunne begynde at slagte, hvad der skønnes at være mere end en million mink i Nordjylland.

Regeringen har besluttet, at hvis der er opstået coronasmitte på en minkfarm, skal alle dyr aflives. Avlerne får 20 procent i kompensation for driftstabet, mens minkfarme uden smitte, der er inden for en radius af 7,8 kilometer fra de smittede farme, vil få fuld kompensation.

Asbjørn Hans Christiansen fra Sæby er en af de minkavlere, der inden længe får aflivet sin minkbesætning, selv om hverken han eller minkene er smittet. Han anerkender, at smittede mink skal slås ned, men mener, at ordningen er uacceptabel.