Bettina Heltberg: ​Er det synd​ for Morten Østergaard? Ja, det synes jeg

Du må ikke lyve, hedder det, og det er en global religiøs forudsætning for et anstændigt liv her på Jorden, at man ikke lyver.

Det står ganske vist ikke i de ti bud.

Løgnen er kulturelt lige så vigtig som sandheden – de to etiske begreber er yin-yang-forbundne modsætninger i næsten alle sammenhænge – vi indlærer os som ganske små, at vi skal fortælle sandheden, og det kunne meget længe få katastrofale følger at fortie eller fordreje sandheden – skam, udstødelse, straf.