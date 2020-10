Voldsomt politisk drama i Grønland

Formanden for Grønlands Landsstyre, Kim Kielsen (S), undgår et mistillidsvotum.

Det står klart sent torsdag aften lokal tid, skriver det grønlandske medie KNR.

Meldingen kommer efter en seks timers lang debat om den såkaldte stenbidersag.

Oppositionen havde tidligere torsdag erklæret mistillid, da den mener, at Kielsen har været inhabil i sagen, hvor han var med til at hæve kvoterne for stenbidere, samtidig med at han havde lejet sin båd ud til erhvervsfiskeri.

Oppositionen, bestående af IA, Attasut, Samarbejdspartiet og Partii Naleraq, mener også, at Kielsen havde tilbageholdt informationer til de udvalg, der har undersøgt sagen.

Afværgedagsorden

Regeringskoalitionen mener derimod, at Kielsen ikke havde været inhabil, og at han ikke havde overtrådt nogle love.

Koalitionen mener, at forretningsordenen har været uklar i spørgsmålet om udlevering af dokumenter til udvalgene. Det skriver et andet grønlandsk medie, Sermitsiaq.AG.

Det var et af partierne i regeringskoalitionen, NQ, der fremsatte en afværgedagsorden, skriver KNR.

14 stemte for en afværgedagsorden, mens 13 stemte imod, og to undlod at stemme.

Dermed blev mistilliden til Kim Kielsen afværget med det mindst mulige flertal.

Koalitionen har flertal i Inatsisartut - det grønlandske parlament, hvor den sidder på 17 pladser, mens oppositionen har 14.

Undersøgt to gange

Stenbiddersagen er desuden blevet undersøgt to gange. Først af advokatfirmaet Poul Schmith, som Naalakkersuisut - den grønlandske regering - selv havde hyret.

Siden kom Revisionsudvalget med en beretning om sagen, som lå klar 7. september.

Revisionsudvalget gav en 'skarp påtale' og fremhævede dele af sagen som 'kritisabel'. Det er den hårdeste kritik, som udvalget kan fremsætte, skriver KNR.

ritzau