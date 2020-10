Hvis medier er bange for skældud, skal de ikke skrive om skilsmissesager

På Politiken har vi igennem flere måneder beskrevet konsekvenserne af den skilsmissereform, som et politisk flertal med daværende børne- og familieminister Mai Mercado (K) i spidsen vedtog i 2018. Reformen, som skulle gøre alting bedre ved at sætte barnets tarv i centrum, er intet mindre end en katastrofe.

Tusindvis af børn lever alt for længe under uafklarede skilsmisseforhold. Politikerne diskuterer, hvem der har ansvaret, f.eks. Mai Mercado her i avisen i går. Men indtil videre savner offentligheden at se konkrete planer for, hvordan situationen kommer tilbage på sporet.

Et af de største problemer er, at ventetiden på møder i Familieretshuset, som erstattede det, der i gamle dage hed Statsforvaltningen, er eksploderet. Antallet af de mest konfliktfyldte skilsmissesager uden en afgørelse – de såkaldte røde sager – vokser og vokser. Den lange ventetid betyder i nogle tilfælde, at et barn ikke ser en af sine forældre i månedsvis, og uden at der ligger en afgørelse om, at det er sådan, det skal være.