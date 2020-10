Oprørt minkavler over masse-aflivning: »Det er jo ligesom at vente på en bøddel«

For at stoppe smittespredningen af coronavirus på minkfarme én gang for alle har regeringen besluttet at aflive over en million mink – tallet stiger dagligt. Erstatningen, som avlerne er blevet stillet i udsigt, vækker vrede. Avlerne mener, at den er urimelig lav og kan betyde enden på deres forretning.

Regeringen har besluttet, at hvis der er opstået coronasmitte på en minkfarm, skal alle dyr aflives. Avlerne får 20 procent i kompensation for driftstabet, mens minkfarme uden smitte, der er inden for en radius af 7,8 kilometer fra de smittede farme, vil få fuld kompensation.

Minkavler Asbjørn Hans Christiansen fra Sæby fik fredag eftermiddag et opkald fra myndighederne med beskeden om, at hans raske minkbesætning skal aflives. Men han fik ikke at vide hvornår.