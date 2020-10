Kvindelig professor: Derfor har jeg ikke skrevet under på opråb om krænkelser

Kvindeforskrækkelse kan blive konsekvensen af det brev, som 689 kvindelige forskere har skrevet under på, fordi de oplever sexistisk adfærd i universitetsverdenen.

Det vurderer Charlotte Wien, som har beskæftiget sig med ligestilling i universitetsverdenen i mange år. Hun er professor på Syddansk Universitet og har ikke skrevet under på brevet, fordi hun frygter, at det kan trække i den forkerte retning og give bagslag. Ifølge hende er oplevet sexisme et lille hjørne af en dybere problematik.

»Universiteterne er en mandsdomineret verden på forskersiden. Hvis mænd har en oplevelse af, at det er farligt at ansætte kvinder, fordi man kan risikere, at nogen råber ’me too’ efter sig, vil de måske være endnu mere tilbøjelige til ikke at ansætte flere kvinder, og det er slemt nok i forvejen«, siger professoren, med henvisning til at kun 23 procent af professorerne på de danske universiteter er kvinder.